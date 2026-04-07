У Миколаєві зросла кількість звернень щодо дитячих майданчиків: у мерії шукають гроші

У Миколаєві зростає кількість звернень щодо стану дитячих майданчиків. Водночас у комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» кажуть, що через нестачу коштів не можуть замінювати чи встановлювати нові елементи.

Про це під час відкритої апаратної наради у понеділок, 6 квітня, повідомив директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий пишуть «МикВісті».

Як відомо, звернення щодо занедбаних дитячих і спортивних майданчиків від миколаївців надходять доволі часто. Лише вчора до групи Contact Center при Миколаївській міськраді надійшло три звернення щодо незадовільного стану дитячих майданчиків. Зокрема, йдеться про майданчик у парку «Юність», а також на вулицях Робочій, 5, і Привільній, 39.

— У 2026 році значно зросла кількість звернень щодо ремонту дитячих майданчиків. З одного боку, це свідчить про те, що люди бачать, що робота виконується, але водночас і про те, що її ще багато. При цьому значна частина звернень стосується заміни або встановлення нових елементів. Ми, звісно, намагаємося їх опрацьовувати. Насамперед це стосується усунення аварійності та проведення поточних ремонтів, але через брак коштів складно вирішувати питання встановлення або заміни нових дитячих елементів. Також нестача фінансування негативно впливає на ремонт спортивних майданчиків. Як я вже неодноразово наголошував, для якісного облаштування огорожі потрібно використовувати канільовану сітку — вона достатньо міцна для таких задач. Підприємство намагалося закласти на це кошти, але наразі їх немає. Тому наразі ми обмежуємося переважно поточним ремонтом дитячих майданчиків, — сказав директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий.

Директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий. Скриншот з YouTube-каналу МикВісті

Міський голова відповів, що звернув увагу на велику кількість звернень у контакт-центрі щодо стану дитячих майданчиків.

—Так, я звернув увагу, що в контакт-центрі та у Facebook дуже багато звернень, які стосуються не оборони чи війни, а дитячих майданчиків і ремонту внутрішньоквартальних проїздів. Нам потрібно виділяти кошти, адже у дітей лише одне дитинство, і, попри війну, воно триває. Тому прошу підготувати це питання до наступного перерозподілу бюджету. Думаю, не буде людей, які будуть проти додаткового виділення коштів. Із переліком об’єктів та необхідних сум для ремонту цих майданчиків, — сказав Олександр Сєнкевич.

На відкритій апаратній нараді обговорили стан дитячих майданчиків. Фото: МикВісті

Своєю чергою, директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай запитав, чи передбачені кошти на встановлення нових майданчиків у 2026 році.

— Ми зробили спортивний майданчик у Центральному районі, у 2025 році — в Інгульському. У нас були плани на 2026 рік облаштувати майданчик у Заводському районі. Чи будемо ми щось робити цього року? Скажіть, будь ласка, чи є на це кошти, — запитав Дмитро Чучмай.

Дмитро Чучмай запитав, чи передбачені кошти на встановлення нових майданчиків. Скриншот з YouTube-каналу МикВісті

Олександр Сєнкевич відповів, що питання лише в тому, де взяти фінанси.

— Я такий, щоб відкривав би кожного місяця майданчики. Питання лише в тому, де взяти гроші. Яка вартість може бути майданчика такого? Скільки коштує проектна-кошторисна документація? — Десь тисяч 200 гривень (проектна-кошторисна документація, — прим.), — відповів Дмитро Чучмай. — Я просив би вас пошукати ресурси у себе, а ми, зі свого боку, до середини року, як мінімум, ці кошти компенсуємо. Є позитив від майданчиків. Вони, зокрема, спрямовані на те, щоб люди могли займатися, у тому числі люди з інвалідністю, які пересуваються на візках. Я думаю, що ми оперативно опрацюємо це питання як проєкт, щоб його реалізувала наша архітектура. А далі будемо шукати фінансування як у бюджеті, так і з позабюджетних джерел, можливо, звернемося до Bloomberg за підтримкою, — відповів Олександр Сєнкевич.