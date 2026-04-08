 Обстріл Херсонської області 7 квітня

Через обстріл Херсонщини пошкоджені десятки будинків, 4 людини загинули, понад 20 поранених

Наслідки обстрілу Корабельного району 7 квітня. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 7 квітня, внаслідок російських обстрілів Херсонської області загинули четверо людей, ще 21 людина, серед них дитина, отримали поранення.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, протягом доби російські війська атакували 26 населених пунктів області, застосовуючи авіацію, артилерію та дрони.

Під ударами опинилися житлові квартали, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури. Пошкоджено 17 багатоповерхівок, 28 приватних будинків, аптеку, стільникову вежу, склад, автомобіль швидкої, гараж та інші транспортні засоби.

Начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що всі загиблі та поранені — жителі Херсонської громади.

Російські війська масовано обстрілювали Херсон, а також Степанівку та Придніпровське.

Нагадаємо, 7 квітня через обстріл Корабельного району Херсона четверо людей загинуло, пʼятеро отримали поранення.

Останні новини про: Війна в Україні

ППО знищила три російські безпілотники над Миколаївщиною
У Херсоні попереджають про мінування міста новими боєприпасами: людей закликають бути обережними
Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджені склади та порт

Директор «Миколаївводоканал» заявив, що якість води покращилась, однак точні висновки будуть за рік

У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі

На Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджено приватний будинок

Поліція розслідує погрози вбивством і побиття працівника на Південноукраїнській АЕС