 Пожежі у Миколаївській області 7 квітня

ДСНС: на Миколаївщині знову почастішали пожежі в екосистемах

Пожежа у Миколаївській області 7 квітня. Фото: ДСНС

Протягом 7 квітня та вночі 8 квітня у Миколаївській області сталися сім пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У двох ситуаціях рятувальників не залучали — йдеться про коротке замикання без подальшого загоряння та підгоряння їжі на плиті.

В інших п’яти випадках вогнеборці виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири з них виникли на відкритих територіях — горіли сміття, суха трава та очерет. Три такі пожежі сталися у Миколаєві, ще одна — у селі Зайчевське.

Крім того, у селі Шевченкове сталася пожежа житлового будинку. Вогонь охопив площу 75 квадратних метрів. До гасіння залучали підрозділи ДСНС та місцеву пожежну охорону.

«Закликаємо громадян бути свідомими та не провокувати пожежі в екосистемах. Не спалюйте сухостій і сміття, не залишайте відкритий вогонь без нагляду», — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, що за добу до цього на Миколаївщині також горіли поля, очерет і приватні подвір’я.

