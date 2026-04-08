ДСНС: на Миколаївщині знову почастішали пожежі в екосистемах
Марія Хаміцевич
10:01, 08 квітня, 2026
Протягом 7 квітня та вночі 8 квітня у Миколаївській області сталися сім пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У двох ситуаціях рятувальників не залучали — йдеться про коротке замикання без подальшого загоряння та підгоряння їжі на плиті.
В інших п’яти випадках вогнеборці виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири з них виникли на відкритих територіях — горіли сміття, суха трава та очерет. Три такі пожежі сталися у Миколаєві, ще одна — у селі Зайчевське.
Крім того, у селі Шевченкове сталася пожежа житлового будинку. Вогонь охопив площу 75 квадратних метрів. До гасіння залучали підрозділи ДСНС та місцеву пожежну охорону.
«Закликаємо громадян бути свідомими та не провокувати пожежі в екосистемах. Не спалюйте сухостій і сміття, не залишайте відкритий вогонь без нагляду», — наголосили рятувальники.
Нагадаємо, що за добу до цього на Миколаївщині також горіли поля, очерет і приватні подвір’я.
