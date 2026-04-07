На Миколаївщині за добу горіли поля, очерет і приватні подвір’я
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:11, 07 квітня, 2026
-
Протягом 6 квітня та в ніч проти 7 квітня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 10 пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У приватному секторі загорілися дві літні кухні — у селищі Березнегувате Баштанського району та у Заводському районі Миколаєва. Площа пожеж склала 30 та 20 квадратних метрів відповідно.
Також у селі Іванівка Первомайського району загорілися сараї на площі 70 квадратних метрів.
Ще сім разів за добу в області гасили займання сухої трави, очерету та сміття на відкритих територіях.
Пожежі сталися у Первомайському районі, Миколаївському районі, Баштанському районі, а також Вознесенському районі. Загальна площа займання склала 4 гектари. Причини всіх загорянь встановлюють.
Нагадаємо, що за добу до цього на території Миколаївської області сталося 9 пожеж. Чотири з них виникли у житловому секторі, ще одна — через обстріл.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.