На Миколаївщині за добу горіли поля, очерет і приватні подвір’я

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 6 квітня та в ніч проти 7 квітня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 10 пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У приватному секторі загорілися дві літні кухні — у селищі Березнегувате Баштанського району та у Заводському районі Миколаєва. Площа пожеж склала 30 та 20 квадратних метрів відповідно.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Також у селі Іванівка Первомайського району загорілися сараї на площі 70 квадратних метрів.

Ще сім разів за добу в області гасили займання сухої трави, очерету та сміття на відкритих територіях.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежі сталися у Первомайському районі, Миколаївському районі, Баштанському районі, а також Вознесенському районі. Загальна площа займання склала 4 гектари. Причини всіх загорянь встановлюють.

Нагадаємо, що за добу до цього на території Миколаївської області сталося 9 пожеж. Чотири з них виникли у житловому секторі, ще одна — через обстріл.