ППО знищила три російські безпілотники над Миколаївщиною

За минулу добу, 7 квітня, у Миколаївській області працювали сили протиповітряної оборони під час повітряної атаки безпілотників.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, в області збили або подавили три ударні безпілотники «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що 7 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.