ППО знищила три російські безпілотники над Миколаївщиною
- Марія Хаміцевич
11:36, 08 квітня, 2026
За минулу добу, 7 квітня, у Миколаївській області працювали сили протиповітряної оборони під час повітряної атаки безпілотників.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, в області збили або подавили три ударні безпілотники «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.
Нагадаємо, що 7 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.
