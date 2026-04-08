 Над Миколаївщиною збили три дрони 7 квітня

ППО знищила три російські безпілотники над Миколаївщиною

Робота сил ППО. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ, для ілюстрації

За минулу добу, 7 квітня, у Миколаївській області працювали сили протиповітряної оборони під час повітряної атаки безпілотників.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, в області збили або подавили три ударні безпілотники «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що 7 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджені склади та порт
Через обстріл Херсонщини пошкоджені десятки будинків, 4 людини загинули, понад 20 поранених
У Херсоні попереджають про мінування міста новими боєприпасами: людей закликають бути обережними
Реклама
Читайте також:
новини
На Миколаївщині два господарства відмовилися від 82 тисяч гектарів мисливських угідь

Аліна Квітко
новини
Поліція розслідує погрози вбивством і побиття працівника на Південноукраїнській АЕС

Аліса Мелік-Адамян
новини
Директор «Миколаївводоканал» заявив, що якість води покращилась, однак точні висновки будуть за рік

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі

Анна Гакман
новини
Як раніше виглядала набережна Миколаєва: історичні фото

Аліна Квітко
