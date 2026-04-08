На Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджено приватний будинок
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:35, 08 квітня, 2026
-
Вчора, 7 квітня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього, через однин із обстрілів без світла залишилися два населені пункти Миколаївщини.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.