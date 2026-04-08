На Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджено приватний будинок

Обстріл Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрацій

Вчора, 7 квітня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, через однин із обстрілів без світла залишилися два населені пункти Миколаївщини.