 На Львівщині підприємець підозрюється в експлуатації людини впродовж 23 років

  • вівторок

    21 квітня, 2026

  • 11.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 11.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємця підозрюють в експлуатації людини впродовж 23 років на Львівщині

Підприємця підозрюють в експлуатації людини впродовж 23 років, фото Офіс генерального прокурора

У місті Городок на Львівщині містянин протягом 23 років змушував чоловіка працювати безкоштовно. Він не мав документів, не отримував заробітної плати і не міг залишити роботу.

Підприємець отримав підозру у торгівлі людьми, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Історія почалася ще у 2002 році. Тоді до підприємця звернулася місцева жінка з проханням допомогти її братові знайти роботу і житло. Чоловікові тоді було 47 років, він зловживав алкоголем, і родина шукала для нього можливість змінити ситуацію. Оскільки чоловіки були знайомі, підприємець запропонував працевлаштування, зокрема роботу по господарству з оплатою і проживанням», – повідомила поліція.

Перші роки чоловік мав змогу вільно пересуватися, навідуватися до родичів і залишати територію. Однак згодом його фактично позбавили свободи. Грошей він не отримував – лише їжу та цигарки.

Правоохоронці зазначили, що спочатку чоловік допомагав у будівництві будинку, згодом виконував щоденну фізичну роботу: рубав дрова, косив траву, працював на городі. З весни до осені охороняв господарство з озером і доглядав за свинями.

«Умови проживання були неналежними. У Городку чоловік жив у господарській будівлі з буржуйкою, яка не забезпечувала обігріву: приміщення мало бетонну підлогу, нещільні двері, не було водопостачання, а туалетом слугувала вигрібна яма. На території господарства він мешкав у металевому контейнері без вікон, електрики, води і каналізації. Воду брав із джерела, мився в озері», – йдеться у повідомленні.

Паспорта не мав – його забрав роботодавець. Також не було місця для приготування їжі, змінного одягу та постільної білизни.

Реклама

Правоохоронці зазначають, що коли чоловік скаржився на стан здоров’я або не виконував роботу, підприємець бив його і принижував. Так тривало 23 роки.

Чоловіка звільнили наприкінці вересня 2025 року після того, як міграційна поліція отримала дані про ймовірну експлуатацію людини.

Наразі постраждалому 71 рік. Лікарі виявили у нього хронічні хвороби, травми рук, також у чоловіка немає зубів. Експерти встановили у нього погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації. Зараз чоловік отримує медичну допомогу.

Варто нагадати, що на Закарпатті поліція затримала 32-річну жінку, яка за гроші передавала власних малолітніх дітей для жебракування в інших регіонах.

Останні новини про: Торгівля людьми

На Сумщині жінка намагалась продати немовля за $30 тис.: її затримала поліція
Підозрювана в продажі власної дитини в Миколаєві заявила, що зробила це, щоб немовля «не віддали до інтернату»
На Закарпатті жінка здавала «в оренду» власних дітей за $1000 на тиждень
Реклама
Читайте також:
новини
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків

Таміла Ксьонжик
новини
У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг

Альона Коханчук
новини
Наглядова рада та новий директор водоканалу заявили про критичний стан КП через попередніх керівників

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві спиляли 88-річну вербу біля ресторану на Набережній

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Торгівля людьми

На Закарпатті жінка здавала «в оренду» власних дітей за $1000 на тиждень
Підозрювана в продажі власної дитини в Миколаєві заявила, що зробила це, щоб немовля «не віддали до інтернату»
На Сумщині жінка намагалась продати немовля за $30 тис.: її затримала поліція

ВІДЕО

Снігурівка сьогодні: як живе місто за 25 км від фронту

ДЕКЛАРАЦІЯ

Кімнати у Болгарії та акції іноземних компаній: що задекларувала депутат міськради Миколаєва Горбенко

1 година тому

Працівники водоканалу звернулись до мера Сєнкевича: «Підприємство хочуть зруйнувати і продати»

Аліна Квітко

Головне сьогодні