Підприємця підозрюють в експлуатації людини впродовж 23 років на Львівщині

Підприємця підозрюють в експлуатації людини впродовж 23 років, фото Офіс Генерального прокурора

У місті Городок на Львівщині містянин протягом 23 років змушував чоловіка працювати безкоштовно. Він не мав документів, не отримував заробітної плати і не міг залишити роботу.

Підприємець отримав підозру у торгівлі людьми, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Історія почалася ще у 2002 році. Тоді до підприємця звернулася місцева жінка з проханням допомогти її братові знайти роботу і житло. Чоловікові тоді було 47 років, він зловживав алкоголем, і родина шукала для нього можливість змінити ситуацію. Оскільки чоловіки були знайомі, підприємець запропонував працевлаштування, зокрема роботу по господарству з оплатою і проживанням», – повідомила поліція.

Перші роки чоловік мав змогу вільно пересуватися, навідуватися до родичів і залишати територію. Однак згодом його фактично позбавили свободи. Грошей він не отримував – лише їжу та цигарки.

Правоохоронці зазначили, що спочатку чоловік допомагав у будівництві будинку, згодом виконував щоденну фізичну роботу: рубав дрова, косив траву, працював на городі. З весни до осені охороняв господарство з озером і доглядав за свинями.

«Умови проживання були неналежними. У Городку чоловік жив у господарській будівлі з буржуйкою, яка не забезпечувала обігріву: приміщення мало бетонну підлогу, нещільні двері, не було водопостачання, а туалетом слугувала вигрібна яма. На території господарства він мешкав у металевому контейнері без вікон, електрики, води і каналізації. Воду брав із джерела, мився в озері», – йдеться у повідомленні.

Паспорта не мав – його забрав роботодавець. Також не було місця для приготування їжі, змінного одягу та постільної білизни.

Правоохоронці зазначають, що коли чоловік скаржився на стан здоров’я або не виконував роботу, підприємець бив його і принижував. Так тривало 23 роки.

Чоловіка звільнили наприкінці вересня 2025 року після того, як міграційна поліція отримала дані про ймовірну експлуатацію людини.

Наразі постраждалому 71 рік. Лікарі виявили у нього хронічні хвороби, травми рук, також у чоловіка немає зубів. Експерти встановили у нього погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації. Зараз чоловік отримує медичну допомогу.

Варто нагадати, що на Закарпатті поліція затримала 32-річну жінку, яка за гроші передавала власних малолітніх дітей для жебракування в інших регіонах.