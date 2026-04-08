На Закарпатті жінка здавала «в оренду» власних дітей за $1000 на тиждень
- Таміла Ксьонжик
18:35, 08 квітня, 2026
На Закарпатті поліція затримала 32-річну мешканку села Ільниця, яка за гроші передавала власних малолітніх дітей для жебракування в інших регіонах.
Як повідомляє поліція Закарпатської області, жінка оцінила тиждень жебракувань 11-річного сина та 5-річної доньки у 1000 доларів США, тобто по 500 доларів за кожну дитину.
Зловмисницю затримали співробітники поліції та міграційної служби одразу після отримання оплати, коли дітей уже намагалися вивезти з області автомобілем замовника. За оперативними даними поліції, дітей мали доставити спочатку до Івано-Франківської, а згодом – до Львівської області.
В Закарпатській обласній прокуратурі зазначили, що наразі підозрювана перебуває під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 мільйона гривень. Слідчі Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції під керівництвом прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 Кримінального Кодексу України (торгівля людьми), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8-15 років.
Діти перебувають під наглядом медиків, також жінку хочуть позбавити батьківських прав щодо всіх дітей, включаючи третю — 8-річну доньку.
Варто нагадати, що схожий випадок трапився на Миколаївщині, де 21-річна дівчина разом із 38-річним співмешканцем намагалися продати свою новонароджену дитину за 10 тисяч доларів.
