 Програма єСадок 2028: виплати для працюючих батьків не оподатковуватимуть

  • вівторок

    28 квітня, 2026

  • 14.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 14.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Виплати за програмою «єСадок» хочуть звільнити від податків

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який звільняє від податків нову державну виплату «єСадок».

Про це повідомили у Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Програма запрацює у 2028 році: вона передбачає щомісячну грошову допомогу сімʼям із дітьми від 3 до 6 років, для дітей з особливими освітніми потребами від 7 до 8 років.

Головна умова отримання коштів — вихід матері або іншого опікуна на повний робочій день.

У міністерстві повідомили, що таким чином держава планує допомогти батькам поєднувати роботу та батьківство.

Нагадаємо, що на порталі державних послуг «Дія» з’явився бета-тест сервісу, через який українці можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

