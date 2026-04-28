Виплати за програмою «єСадок» хочуть звільнити від податків

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який звільняє від податків нову державну виплату «єСадок».

Про це повідомили у Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Програма запрацює у 2028 році: вона передбачає щомісячну грошову допомогу сімʼям із дітьми від 3 до 6 років, для дітей з особливими освітніми потребами від 7 до 8 років.

Головна умова отримання коштів — вихід матері або іншого опікуна на повний робочій день.

У міністерстві повідомили, що таким чином держава планує допомогти батькам поєднувати роботу та батьківство.

Нагадаємо, що на порталі державних послуг «Дія» з’явився бета-тест сервісу, через який українці можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків.