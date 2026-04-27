Порівну дівчаток і хлопчиків: за тиждень на Миколаївщині народилися 72 дитини
- Кристина Леонова
13:27, 27 квітня, 2026
За минулий тиждень, з 20 по 26 квітня, на Миколаївщині народилося 72 дитини: 36 дівчаток та 36 хлопчиків.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
З найменшою вагою 1600 грамів народилася дитина в Миколаївській обласній клінічній лікарні.
Окремо в міськраді поінформували, що з 17 по 24 квітня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 38 немовлят: 14 дівчаток та 24 хлопчики.
Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області з сімей вилучили 70 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю.
