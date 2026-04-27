 Однакова кількість дітей народилась на Миколаївщині за минулий тиждень

Порівну дівчаток і хлопчиків: за тиждень на Миколаївщині народилися 72 дитини

На Миколаївщині народилося 72 дитини.

За минулий тиждень, з 20 по 26 квітня, на Миколаївщині народилося 72 дитини: 36 дівчаток та 36 хлопчиків.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

З найменшою вагою 1600 грамів народилася дитина в Миколаївській обласній клінічній лікарні.

Окремо в міськраді поінформували, що з 17 по 24 квітня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 38 немовлят: 14 дівчаток та 24 хлопчики.

Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області з сімей вилучили 70 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Останні новини про: Діти

У Вознесенську 10 дітей опинилися в лікарні з отруєнням — поліція почала розслідування
Шкільний булінг на Миколаївщині: чому проблема не зникає та як на неї реагують
Ще одну патронатну сім'ю створили на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві сподіваються, що ЄІБ профінансує енергомодернізацію 10 будинків, для яких зараз розробляють проєкти

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

Альона Коханчук
новини
Екстремальна аварійна кліматична ситуація, — Фонд держмайна про пиління шламу з МГЗ у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
Служба відновлення від початку року оголосила тендерів на ремонт миколаївських доріг на ₴4,8 млрд

Юлія Бойченко
новини
Під Миколаєвом вітер розносить пил зі шламових полів глиноземного заводу: екологи говорять про загрозу

Альона Коханчук
Останні новини про: Діти

Ще одну патронатну сім'ю створили на Миколаївщині
Шкільний булінг на Миколаївщині: чому проблема не зникає та як на неї реагують
У Вознесенську 10 дітей опинилися в лікарні з отруєнням — поліція почала розслідування

Екстремальна аварійна кліматична ситуація, — Фонд держмайна про пиління шламу з МГЗ у Миколаєві

У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

3 години тому

Повалені дерева на будинки та дороги: рятувальники показали наслідки негоди на Миколаївщині

Головне сьогодні