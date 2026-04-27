Порівну дівчаток і хлопчиків: за тиждень на Миколаївщині народилися 72 дитини

На Миколаївщині народилося 72 дитини. Ілюстративне фото: Freepik

За минулий тиждень, з 20 по 26 квітня, на Миколаївщині народилося 72 дитини: 36 дівчаток та 36 хлопчиків.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

З найменшою вагою 1600 грамів народилася дитина в Миколаївській обласній клінічній лікарні.

Окремо в міськраді поінформували, що з 17 по 24 квітня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 38 немовлят: 14 дівчаток та 24 хлопчики.

Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області з сімей вилучили 70 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю.