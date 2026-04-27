 У Бузькій громаді створили нову патронатну родину

  • понеділок

    27 квітня, 2026

  • 12.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 12.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ще одну патронатну сім'ю створили на Миколаївщині

У Бузькій громаді створили ще одну патронатну родину.

У Бузькій територіальній громаді на Миколаївщині створили ще одну патронатну родину. Сімейна пара пройшла спеціальне навчання.

Про це повідомили у департаменті соцзахисту населення Миколаївської ОВА.

Зазначається, що подружжя Ольга Новаковська та Олег Терехов підписали договір із сільською радою та вже готові приймати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Реклама

У громаді вже є одна патронатна сім’я.

«Патронат над дитиною — це тимчасова форма підтримки. Вона дає можливість дитині пережити кризовий період у родині, поки фахівці працюють із біологічними батьками або шукають для неї постійну сім’ю», — зазначили у департаменті соцзахисту.

Нагадаємо, що у 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.

У Миколаєві є лише 4 патронатні сім'ї. А для повного забезпечення потреб громади необхідно створити щонайменше 14–15 патронатних сімей.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Дитина має право на сім’ю: як у Миколаєві розвивають усиновлення та сімейні форми виховання».

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

