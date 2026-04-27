Ще одну патронатну сім'ю створили на Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Лук’яненко
-
•
-
14:47, 27 квітня, 2026
-
У Бузькій територіальній громаді на Миколаївщині створили ще одну патронатну родину. Сімейна пара пройшла спеціальне навчання.
Про це повідомили у департаменті соцзахисту населення Миколаївської ОВА.
Зазначається, що подружжя Ольга Новаковська та Олег Терехов підписали договір із сільською радою та вже готові приймати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
У громаді вже є одна патронатна сім’я.
«Патронат над дитиною — це тимчасова форма підтримки. Вона дає можливість дитині пережити кризовий період у родині, поки фахівці працюють із біологічними батьками або шукають для неї постійну сім’ю», — зазначили у департаменті соцзахисту.
Нагадаємо, що у 13 громадах Миколаївщини є патронатні родини, які допомагають дітям у складних життєвих обставинах. За минулий рік 55% дітей після патронату повернулися до біологічних батьків.
У Миколаєві є лише 4 патронатні сім'ї. А для повного забезпечення потреб громади необхідно створити щонайменше 14–15 патронатних сімей.
Останні новини про: Діти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.