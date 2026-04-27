 Лікарні Херсонщини отримали 12 сучасних холодильників для зберігання крові

Лікарні Херсонщини отримали нове обладнання для зберігання крові

Лікарні Херсонщини отримали нове обладнання для зберігання крові. Фото: Херсонська ОВА

Три медичні заклади на Херсонщині отримали 12 холодильників для зберігання крові.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Обладнання оснащене моніторами контролю. Це устаткування забезпечує стабільне зберігання донорської крові та її компонентів навіть за повної відсутності електроенергії протягом 48 годин», — йдеться в повідомленні.

Холодильники для зберігання крові. Фото: Херсонська ОВА

Зазначається, що проєкт реалізували за участі Міністерства охорони здоровʼя та Центру громадського здоров’я МОЗ України. Підтримку надали й міжнародні партнери: Уряд Нідерландів у межах програми RVO — UPF 2 та благодійний фонд «Брокери без кордонів».

Нагадаємо, що у селі на Херсонщині люди залишилися без медичної допомоги.

Останні новини про: Херсонщина

Підрядники, які неякісно відремонтували дорогу на Херсонщині, мають повернути майже ₴500 тис.
Пауерліфтер з Херсонщини виборов золото на чемпіонаті України
Без гуманітарки й без грошей: що відбувається у заблокованих Олешках
Реклама
Читайте також:
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
новини
Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

Світлана Іванченко
новини
У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть ветеранів та військових у санаторіях

Юлія Лук’яненко
новини
На Миколаївщині за три роки зафіксували 21 скаргу на булінг: частина випадків не підтвердилась

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві сподіваються, що ЄІБ профінансує енергомодернізацію 10 будинків, для яких зараз розробляють проєкти

Юлія Бойченко
Останні новини про: Херсонщина

Без гуманітарки й без грошей: що відбувається у заблокованих Олешках
Пауерліфтер з Херсонщини виборов золото на чемпіонаті України
Підрядники, які неякісно відремонтували дорогу на Херсонщині, мають повернути майже ₴500 тис.

У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу

У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть військових у санаторіях

6 годин тому

Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

Світлана Іванченко

