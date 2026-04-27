Лікарні Херсонщини отримали нове обладнання для зберігання крові

Три медичні заклади на Херсонщині отримали 12 холодильників для зберігання крові.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Обладнання оснащене моніторами контролю. Це устаткування забезпечує стабільне зберігання донорської крові та її компонентів навіть за повної відсутності електроенергії протягом 48 годин», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт реалізували за участі Міністерства охорони здоровʼя та Центру громадського здоров’я МОЗ України. Підтримку надали й міжнародні партнери: Уряд Нідерландів у межах програми RVO — UPF 2 та благодійний фонд «Брокери без кордонів».

