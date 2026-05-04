На Філіппінах прокинувся вулкан Майон: тисячі людей евакуювали

На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Фото: iqair.com

На Філіппінах через виверження вулкану Майон евакуювали тисячі людей, а місцева влада закликала жителів не наближатися до небезпечної зони в радіусі шести кілометрів.

Про це повідомили у Філіппінському інституті вулканології та сейсмології (PHIVOLCS), пише Bloomberg.

За даними інституту, для вулкана оголосили третій рівень небезпеки за п’ятибальною шкалою. Фахівці зафіксували «стромбольську активність і короткочасні лавові фонтани». Також людей попередили про ризик зсувів та лавових потоків.

Наразі понад 1500 сімей перебувають у спеціальних евакуаційних центрах. У провінції Албай кілька міст накрило густим шаром попелу, що спричинило серйозні перебої в русі транспорту.

Майон вважають одним із найактивніших вулканів Південно-Східної Азії. Він популярний серед туристів через майже ідеальну конічну форму, однак нині становить пряму загрозу для місцевих жителів.

