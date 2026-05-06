 'Львівські хірурги врятували пальці директорці ліцею під час травми на зіплайні

  • четвер

    7 травня, 2026

  • 12.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Стерла пальці до кісток на зіплайні: у Львові 8 місяців рятували руку директорці ліцею

Львівські хірурги врятували пальці, фото Перше медичне обʼєднання ЛьвоваЛьвівські хірурги врятували пальці, фото Перше медичне обʼєднання Львова

Львівські хірурги врятували пальці директорці ліцею Оксані Курській, яка отримала важку травму під час поїздки з учнями на Кіпр.

Про це повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова.

Жінка вирішила прокататися на зіплайні, але під час спуску її рука зірвалася і вона інстинктивно вхопилася за металевий трос. Швидкість була настільки високою, що трос стер шкіру та м’язи на пальцях до кісток.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Оскільки страховка не покривала такий випадок, Оксана терміново повернулася до України та звернулася в лікарню Святого Луки. Ситуація була критичною: через сильні пошкодження сухожилків та шкіри пальці могли ампутувати. Щоб цього не сталося, медики застосували «італійську пластику» — місяць рука жінки була фактично пришита до її власного тіла, аби прижився новий клапоть шкіри.

Загалом лікування тривало вісім місяців і включало чотири складні операції.

Лікарі не лише зберегли пальці, а й відновили їхню рухливість за допомогою спеціальних імплантів та пересадки сухожилків.

Наразі Оксана Курська вже проходить реабілітацію і дякує медикам за другий шанс повернутися до повноцінної роботи.

Нагадаємо, що взимку у Миколаєві через ожеледицю за добу до лікарні звернулися 13 людей із травмами.

Реклама
Читайте також:
новини
Суд вже 10 років слухає справу мера Баштанки — цього разу не зʼявився свідок Блошко

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві планують затвердити тарифи на стоянки суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»

Альона Коханчук
новини
У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі

Аліна Квітко
новини
«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту

Даріна Мельничук
новини
«Не ховаюся ні від кого», — мер Чорноморська Гуляєв йде до ЗСУ, але посаду зберігає за собою

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Суд вже 10 років слухає справу мера Баштанки — цього разу не зʼявився свідок Блошко

Аліса Мелік-Адамян

У квітні миколаївці набрали понад 8 млн літрів безкоштовної питної води

Бізнес Миколаївщини сплатив майже ₴10 млрд податків за чотири місяці