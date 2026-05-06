Стерла пальці до кісток на зіплайні: у Львові 8 місяців рятували руку директорці ліцею

Львівські хірурги врятували пальці, фото Перше медичне обʼєднання Львова

Львівські хірурги врятували пальці директорці ліцею Оксані Курській, яка отримала важку травму під час поїздки з учнями на Кіпр.

Про це повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова.

Жінка вирішила прокататися на зіплайні, але під час спуску її рука зірвалася і вона інстинктивно вхопилася за металевий трос. Швидкість була настільки високою, що трос стер шкіру та м’язи на пальцях до кісток.

Оскільки страховка не покривала такий випадок, Оксана терміново повернулася до України та звернулася в лікарню Святого Луки. Ситуація була критичною: через сильні пошкодження сухожилків та шкіри пальці могли ампутувати. Щоб цього не сталося, медики застосували «італійську пластику» — місяць рука жінки була фактично пришита до її власного тіла, аби прижився новий клапоть шкіри.

Загалом лікування тривало вісім місяців і включало чотири складні операції.

Лікарі не лише зберегли пальці, а й відновили їхню рухливість за допомогою спеціальних імплантів та пересадки сухожилків.

Наразі Оксана Курська вже проходить реабілітацію і дякує медикам за другий шанс повернутися до повноцінної роботи.

Нагадаємо, що взимку у Миколаєві через ожеледицю за добу до лікарні звернулися 13 людей із травмами.