Біля Коблевого впіймали 70-річного чоловіка, який зливав пальне з вантажівок. Фото: Нацполіція

У Миколаївському районі затримали 70-річного чоловіка, який має кримінальний досвід. Він приїхав на власному авто та злив з двох вантажівок дизельне пальне. Його викрили водії на місці злочину.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

Водій вантажівки з Чернівців повідомив у поліцію 19 липня, що з двох автомобілів невідомий викрав пальне. Поліція з’ясувала, що зловмисником виявився 70-річний миколаївець, який кілька років тому звільнився з в'язниці, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік спеціально приїхав до села у Коблівській громаді з інструментами. Він злив 230 літрів дизельного пального з двох припаркованих біля кафе вантажівок. Однак його викрили водії.

Біля Коблевого впіймали 70-річного чоловіка, який зливав пальне з вантажівок. Фото: Нацполіція Біля Коблевого впіймали 70-річного чоловіка, який зливав пальне з вантажівок. Фото: Нацполіція Біля Коблевого впіймали 70-річного чоловіка, який зливав пальне з вантажівок. Фото: Нацполіція

У зловмисника поліцейські вилучили пластикові ємності з дизелем, шланги, лійку, інструменти та інші докази злочинної діяльності.

Поліцейські затримали чоловіка та повідомили про підозру за закінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до інших злочинів в області.

Нагадаємо, у Первомайську 19-річний парубок вкрав гроші у чоловіка, з яким вживав алкоголь. Поки власник житла відпочивав, зловмисник викрав з квартири заощадження у доларах та євро. Поліція знайшла його на сусідній вулиці та оголосила про підозру.