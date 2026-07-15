Підприємство з торгівлі мобільними аксесуарами відшкодувало бюджету понад ₴6 млн

Повернули понад 6,1 млн грн несплачених податків. Фото Одеська обласна прокуратура

До державного бюджету відшкодували понад 6,1 мільйона гривень несплачених податків та штрафів, які заборгувало підприємство з торгівлі мобільними аксесуарами.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Гроші повернула головна бухгалтерка компанії під час досудового розслідування, після чого прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.

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Раніше бухгалтерка подала податкову декларацію з недостовірними відомостями. Вона не вказала у звітності понад 33 мільйони гривень безповоротної фінансової допомоги, яку її фірма отримала від іншої компанії.

Через це державний бюджет недоотримав понад 6 мільйонів гривень податку на прибуток.

Після викриття порушення правоохоронцями підозрювана повністю виплатила всю суму збитків, а також 180 тисяч гривень штрафних санкцій.

Повернули понад 6,1 млн грн несплачених податків. Фото Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що Вознесенська окружна прокуратура Миколаївської області звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про розірвання договору на виконання робіт із капітального ремонту частини мережі теплопостачання у Південноукраїнську. Вартість договору становить майже сорок сім мільйонів гривень.