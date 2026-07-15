 Підприємство з торгівлі мобільними аксесуарами відшкодувало бюджету понад ₴6 млн

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Головна Новини Правосуддя 17:04, 15 липня, 2026

Підприємство з торгівлі мобільними аксесуарами відшкодувало бюджету понад ₴6 млн

Повернули понад 6,1 млн грн несплачених податків. Фото Одеська обласна прокуратураПовернули понад 6,1 млн грн несплачених податків. Фото Одеська обласна прокуратура

До державного бюджету відшкодували понад 6,1 мільйона гривень несплачених податків та штрафів, які заборгувало підприємство з торгівлі мобільними аксесуарами.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Гроші повернула головна бухгалтерка компанії під час досудового розслідування, після чого прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.

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Раніше бухгалтерка подала податкову декларацію з недостовірними відомостями. Вона не вказала у звітності понад 33 мільйони гривень безповоротної фінансової допомоги, яку її фірма отримала від іншої компанії.

Через це державний бюджет недоотримав понад 6 мільйонів гривень податку на прибуток.

Після викриття порушення правоохоронцями підозрювана повністю виплатила всю суму збитків, а також 180 тисяч гривень штрафних санкцій.

Повернули понад 6,1 млн грн несплачених податків. Фото Одеська обласна прокуратураПовернули понад 6,1 млн грн несплачених податків. Фото Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що Вознесенська окружна прокуратура Миколаївської області звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про розірвання договору на виконання робіт із капітального ремонту частини мережі теплопостачання у Південноукраїнську. Вартість договору становить майже сорок сім мільйонів гривень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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