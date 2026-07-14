Прокуратура через суд просить розірвати договір на ремонт тепломережі у Південноукраїнську вартістю майже ₴47 млн

Прокуратура вимагає через суд розірвати договір на ремонт тепломережі у Південноукраїнську. Ілюстративне фото Південноукраїнськ Миквісті

Вознесенська окружна прокуратура Миколаївської області звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про розірвання договору на виконання робіт із капітального ремонту частини мережі теплопостачання у Південноукраїнську. Вартість договору становить майже сорок сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Позов подано в інтересах держави в особі Південноукраїнської міської ради та Управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради. Суд відкрив провадження у справі.

За даними прокуратури, договір між Управлінням будівництва та ремонтів і підрядною організацією уклали у листопаді 2025 року. Він передбачав капітальний ремонт частини міської мережі теплопостачання.

Станом на червень 2026 року підрядник мав виконати значний обсяг підготовчих і будівельно-монтажних робіт. Водночас, за інформацією прокуратури, бюджетне фінансування на виконання договору не виділили, а роботи фактично не розпочалися.

У прокуратурі зазначають, що за таких умов виконати договір у визначені строки неможливо. Саме тому відомство просить суд розірвати договір.

Нагадаємо, що Президент України підписав указ про утворення Південноукраїнської міської військової адміністрації Вознесенського району Миколаївської області.