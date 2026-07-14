 Прокуратура через суд просить розірвати договір на ремонт тепломережі у Південноукраїнську вартістю майже ₴47 млн

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Головна Новини Правосуддя 22:43, 14 липня, 2026

Прокуратура через суд просить розірвати договір на ремонт тепломережі у Південноукраїнську вартістю майже ₴47 млн

Прокуратура вимагає через суд розірвати договір на ремонт тепломережі у Південноукраїнську. Ілюстративне фото Південноукраїнськ МиквістіПрокуратура вимагає через суд розірвати договір на ремонт тепломережі у Південноукраїнську. Ілюстративне фото Південноукраїнськ Миквісті

Вознесенська окружна прокуратура Миколаївської області звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про розірвання договору на виконання робіт із капітального ремонту частини мережі теплопостачання у Південноукраїнську. Вартість договору становить майже сорок сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Позов подано в інтересах держави в особі Південноукраїнської міської ради та Управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради. Суд відкрив провадження у справі.

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За даними прокуратури, договір між Управлінням будівництва та ремонтів і підрядною організацією уклали у листопаді 2025 року. Він передбачав капітальний ремонт частини міської мережі теплопостачання.

Станом на червень 2026 року підрядник мав виконати значний обсяг підготовчих і будівельно-монтажних робіт. Водночас, за інформацією прокуратури, бюджетне фінансування на виконання договору не виділили, а роботи фактично не розпочалися.

У прокуратурі зазначають, що за таких умов виконати договір у визначені строки неможливо. Саме тому відомство просить суд розірвати договір.

Нагадаємо, що Президент України підписав указ про утворення Південноукраїнської міської військової адміністрації Вознесенського району Миколаївської області.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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