 На Миколаївщині двох підлітків засудили за крадіжки та підпал підприємства

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Головна Новини Правосуддя 20:44, 20 липня, 2026

На Миколаївщині двох підлітків засудили за крадіжки та підпал підприємства

Суд у Вознесенську виніс вирок підліткам за крадіжки та підпал майна. Ілюстративне фото istockphotoСуд у Вознесенську виніс вирок підліткам за крадіжки та підпал майна. Ілюстративне фото istockphoto

Вознесенський міськрайонний суд засудив двох неповнолітніх за серію крадіжок майна підприємств у період воєнного стану, а одного з них — також за умисний підпал.

Про це свідчить вирок Вознесенського міськрайонного суду.

Суд призначив одному з обвинувачених два роки пробаційного нагляду, а іншому — один рік. За матеріалами справи, неповнолітні викрадали майно з територій ТОВ «Влад» та ПП «Памір Буд».

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Серед викраденого були металеві цистерни, котел, бетонні блоки, будівельна вібротрамбовка та інші речі, більшість з яких правоохоронці вилучили й повернули власникам.

Один із засуджених також підпалив господарське приміщення в металевому контейнері. Доказом у справі став відеозапис у телефоні хлопця, де той зафіксував процес підпалу.

Обидва засуджені тепер зобов'язані регулярно з'являтися до служби нагляду та повідомляти про зміну місця проживання чи навчання, а з одного з них стягнули понад 14,6 тисячі гривень за проведення експертиз.

Зазначимо, що напередодні росіяни платили неповнолітньому жителю Миколаївської області, якому давали завдання підпалювати трансформаторні підстанції АТ «Миколаївобленерго» у Первомайському районі.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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