На Миколаївщині від початку року на водоймах загинули 12 людей

Пляж у Миколаєві. Архівне фото: ДСНС

У Миколаївській області з початку 2026 року сталось 17 надзвичайних подій на водоймах. Потонули 12 людей, ще 8 — вдалося врятувати, серед них двох дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

«Найбільше занепокоєння викликає мікрорайон Намив у Миколаєві. Попри офіційну заборону купання — це найбільш популярне місце серед містян», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали підприємців попереджати відвідувачів про небезпеку купання у заборонених місцях.

Море під забороною

Нагадаємо, у минулому році блогери опублікували відео з великою кількістю людей на пляжі та морі у Коблевому, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження. Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку.

Незважаючи на це відпочивальники знаходили невелику щілину між блоками та проходили на узбережжя. Потім бетонні блоки, які загороджували прохід на пляж, посилили, та рили на пляжі ров.

Цього року у Коблевому пляж знов укріпили бетонними тетраподами «їжаками» та колючими дротами, які перекривають підхід техніки з боку води та ускладнюють просування. Військові писали, що територія залишається небезпечною через можливе замінування, тому перебування на узбережжі заборонене.