Дизайнеры агентства «Survival Agency» разработали серию постеров социальной рекламы в поддержку призыва соблюдать карантин «Оставайся дома».

На постерах можно увидеть, как огромный коронавирус разгуливает по планете: мимо известного отеля Бурдж-эль-Араб в ОАЕ, китайской святыни, Колизея в Риме, по склонам в Голливуде.

Таким образом, они подчеркнули масштаб и серьезность ситуации с заражением коронавирусной болезнью.

Ранее сообщалось, что сотрудники Николаевского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям присоединились к флешмобу. Цель акции — побудить жителей страны соблюдать условия карантина.