В Николаеве перед зданием городского совета проходит митинг торговцев, которые требуют разрешить работу ярмарки на Колодезной.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Участники акции заявили, что если они не будут услышаны, они «приедем сюда и дверь завалим своей продукцией, молоко и яйца будут разбиты здесь».

По словам людей, они уже больше часа ждут, когда мэр Николаева Александр Сенкевич выйдет к ним и ответит на вопросы. Также митингующие скандируют под зданием мэрии: «Сенкевич».

Отмечается, что они требуют узаконить ярмарку на Колодезной и разрешить её работу, в противном случае митингующие заявили, что всё равно будут завтра выходить и торговать без разрешения.

— Стать на ту ярмарку и привозить свою продукцию, своим же покупателям. Я сам рощу скот, свиней, яйца, молочку. А мне на дают такого сделать. И я вынужден ездить по дворам и домам развозить. Пусть даст нам. Завтра будем выезжать туда и торговать, потому что мы уже не можем. Остальные рынки запустили, нам надо тоже торговать... Мы завтра выезжаем на ярмарку, уже все договорились. Почему мы кого-то должны спрашивать. Мы пришли проблему решить, - заявил один из участников акции.

Также протестующие отмечают, что работу ярмарки организовать можно, к примеру установив биотуалеты и организовав работу выездной лаборатории.

— Почему не поставить контролёра, биотуалеты, не собирать деньги в городской бюджет? Выездная лаборатория тоже не проблема, - акцентировал участник акции. — Без разрешения выезжаем все на ярмарку, пусть выходят к нам с автоматами тогда. А что делать? - рассказал протестующий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности, иначе их снова закроют.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко