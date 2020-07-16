А заседании земельной сессии Николаевского городского совета объявили недельный перерыв, так и не рассмотрев ни одного земельного вопроса.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 16 июля, на очередной сессии депутаты Николаевского городского совета должны были рассмотреть земельные вопросы, решения которых николаевцы ждут годами.

Изначально планировалось, что заседание начнется в 10:00, однако накануне вечером на заседании глав фракций с мэром Александром Сенкевичем было решено перенести заседание на 13:00. По информации НикВести, это было связано с неподготовленной и не согласованной с фракциями повесткой дня.

В итоге, на сегодняшнем пленарном заседании депутатам Николаевского горсовета раздали повестку дня, в которой было земельных 365 вопросов. Однако, за 4 часа заседания, депутаты так и не приступили к их рассмотрению. В сессионном зале обсуждали строительство детсада в Ингульском районе, работу АЗС в Лесках, целесообразность принятия целевой программы информатизации на 87 миллионов гривен, и даже внесение правок в регламент по инициативе скандального депутата Олега Солтыса, который хочет участвовать в заседаниях глав фракций с мэром.

Было предварительно решено перенести сессию на четверг, 23 июля.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер