Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует, как минимум, в двух ключевых штатах. Его поддержали в Огайо и во Флориде.

Об этом сообщает Reuters.

По результатам обработки 80% голосов, во Флориде Байден получает 49,7% голосов, в то время, как Трамп — 49,4%.

Кроме того, в Огайо у Байдена 62,8% голосов, в то время как у Трампа 36,1%. Огайо приносит кандидату 18 голосов.

Также Байден лидирует в Пенсильвании, где он может получить 20 голосов.

По предварительным результатам, Байден побеждает в Вермонте, что принесет ему 3 голоса избирателей.

Трамп пока лидирует в Индиане (может получить 11 голосов), Кентуки (8 голосов), Вирджинии (13 голосов), Северной Каролине (15 голосов) и Джорждии (16 голосов).

Отметим, что предварительные результаты выборов в США будут известны уже утром. Сейчас в стране закрываются избирательные участки и американские СМИ публикуют первые результаты.

Предлагаем вашему вниманию репортаж «Радио Свобода» о том, как проходит избирательный процесс в США.

Первые бюллетени на президентских выборах в США попали в урны для голосования в полночь, Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, 3 ноября 2020

На рассвете избиратели ждут в очереди на избирательном участке в Винчестере, штат Вирджиния, 3 ноября 2020

Люди выстраиваются в очередь перед дверью избирательного участка в начальной школе в районе Манхэттен в Нью-Йорке, 3 ноября 2020

Избирательные инспекторы Беатрис Ентви (справа) и Ди Джонс просматривают инструкцию на избирательном участке в районе Бронкс, Нью-Йорк

Избиратели прибывают, чтобы проголосовать в экспозиционном центре Кентукки в городе Луисвилле, Кентукки

Люди ждут в очереди, чтобы проголосовать, при восходе солнца в Ривервью, Флорида

Избиратель возле избирательного участка в Вашингтоне

Избиратели возле избирательного участка, округ Бивер, Пенсильвания

Избиратели возле избирательного участка в школе в Ембриджи, округ Бивер, Пенсильвания

Лейди Перес (слева) и Едилио Галлардо прибыли, чтобы проголосовать на избирательном участке в библиотеке Джона Ф. Кеннеди в городе Хайалиа, Флорида

Стейси Гласс заполняет свой бюллетень во время часа голосования в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гарден

Избиратели выстраиваются у баптистской церкви, ожидая, чтобы отдать свой голос в Далласе, Техас

Напомним, клиент букмекерской конторы Betfair в Великобритании поставил 1 млн фунтов ($1,29 млн) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, которые состоятся во вторник.