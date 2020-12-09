Сегодня, 9 декабря, из-за отсутствия кворума не состоялось заседание исполнительного комитета Николаевского горсовета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил провести заседание исполкома в телефонном режиме.

— К сожалению, у нас сегодня нет возможности провести в нормальном виде исполком. У нас сегодня не соберется кворум — те люди, которые пришли смогут принять участие в исполкоме персональным голосованием, а другие — нет, хотя еще вчера у нас было 14 уверенных и 15 сомневающихся. Кворум сегодня должен был быть, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что в повестке дня сегодняшнего заседания исполкома был ряд вопросов опеки, вопрос утверждения общественного бюджета Николаева на 2021-2024 года, вопрос внесения изменений в организацию дорожного движения транспортных средств, проведения новогодней ярмарки и работы аттракционов на Соборной площади с карантинными ограничениями, а также вопрос утверждения даты и мест торговли елками к Новому году.

Отметим, что члены исполкома выразили готовность провести заседание исполкома в телефонном режиме.

При этом в ходе исполкома было принято решение изменить дату торговли елками к Новому году с 19 декабря на 14 декабря.

Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко