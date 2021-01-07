В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об одной женщине было известно ранее.
Об этом пишет CBS.
Помимо женщины еще три человека скончались в медицинских учреждениях.
На данный момент арестовано более 52 человек. Из них 47 – из-за нарушения комендантского часа.
Представители правоохранительных органов заявили, что они также обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую — в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.
Раненная в здании Капитолия женщина, о которой сообщалось ранее, скончалась в больнице.
Как сообщалось, силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих, которые ворвались в здание при утверждении результатов выборов президента США.
Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.
Фото: Reuters / AFP / Shawn Thew / EPA / TASS; Julio Cortez, John Minchillo, Andrew Harnik / AP / Samuel Corum, Getty Images
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В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об одной женщине было известно ранее.
Об этом пишет CBS.
Помимо женщины еще три человека скончались в медицинских учреждениях.
На данный момент арестовано более 52 человек. Из них 47 – из-за нарушения комендантского часа.
Представители правоохранительных органов заявили, что они также обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую — в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.
Раненная в здании Капитолия женщина, о которой сообщалось ранее, скончалась в больнице.
Как сообщалось, силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих, которые ворвались в здание при утверждении результатов выборов президента США.
Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.
Фото: Reuters / AFP / Shawn Thew / EPA / TASS; Julio Cortez, John Minchillo, Andrew Harnik / AP / Samuel Corum, Getty Images