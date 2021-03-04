Сегодня, 4 марта, в Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина открылась выставка живописи «Розквітання» художницы Натальи Полинкевич.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На выставке представили несколько десятков работ, среди них — морские и степные пейзажи, а также множество цветочных натюрмортов.

Как рассказала автор работ, николаевская художница Наталья Полинкевич, название выставки она ассоциирует не только с наступившей весной, но и с внутренним потенциалом человека.

— Моя выставка называется «Розквітання», потому что для меня это расцвет не только природы, что все мы видим весной, но и души человека, внутреннего потенциала, который есть в каждом. Это происходит, если окружение этому способствует, — сказала Наталья Полинкевич.

По словам художницы, на написание картин ее вдохновляет природа южных областей Украины.

— Картина, которая на афише — это пейзаж по дороге за Богоявленским (районом — прим.), там очень красивое плато. Картина, где берег — это в Очакове. «Здравствуй, море» (название картины — прим.) — это Будакская коса, где мы любим отдыхать. У нас на юге потрясающие пейзажи, потому что наше море степное, оно напоминает океан. Эти места очень вдохновляют, — также поделилась автор работ.

Напомним, вчера, 2 марта, в Николаевском областном центре народного творчества и культурно-просветительской работы открыли персональную выставку таврийской росписи Любови Паранюк.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец