В Николаеве 27 апреля на Соборную площадь вернули кадки с живыми деревьями.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Всего на данный момент привезли 35 деревьев, которые на зиму забирали во внутренний двор мэрии. Сами кадки представляют собой металлические конструкции квадрантной формы, наполненные землей и корой с саженцем дерева.

Традиционно, молодые деревья расставили вдоль улицы Адмиральской, а также вдоль спуска на нижнюю Набережную.

У многих деревьев распустились почки и появились листья.

Ранее николаевская журналистка Елена Горячева опубликовала фото кадок с деревьями со внутреннего двора здания городского совета. Часть деревьев на них не распустила почки и выглядит «мертвыми».

Напомним, что кадки с живыми деревьями установили на Соборной площади в День города.

Как сообщалось, Александр Сенкевич рассчитывает, что в ближайшее время подрядчик начнет устранять недочеты на Соборной площади и завершит ее реконструкцию.