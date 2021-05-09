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В Николаеве 9 мая прошел марш так называемого «Бессмертного полка» - большинство участников были без медицинских масок.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Люди собравшись у супермаркета «Сотка», выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга.
Традационно собравшиеся пели песни, выкрикивали лозунги и поздравляли всех прохожих с праздником. Колонну сопровождали сотрудники правоохранительных органов.
При этом один из участников марша нес фото националиста, лидера радикальной партии «Братство» Дмитрия Корчинского.
Автор фото: ВячеславТешнер
В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.
В Николаеве 9 мая прошел марш так называемого «Бессмертного полка» - большинство участников были без медицинских масок.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Люди собравшись у супермаркета «Сотка», выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга.
Традационно собравшиеся пели песни, выкрикивали лозунги и поздравляли всех прохожих с праздником. Колонну сопровождали сотрудники правоохранительных органов.
При этом один из участников марша нес фото националиста, лидера радикальной партии «Братство» Дмитрия Корчинского.
Автор фото: ВячеславТешнер
В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.