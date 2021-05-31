В субботу, 29 мая, в Николаеве стартовала Первая лига Украины по регби-7.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

На верхнем поле Центрального городского стадиона соревновались 6 команд за выход в финальную часть чемпионата: 2 из Николаева, Черкассы, Одесса, Херсон и Кривой Рог. Николаевский «Корабел» обеспечил себе выход в следующую стадию, заняв второе место.

Такой турнир Николаев принимает впервые.

— У нас долго были проблемы с полем и с базой. В прошлом году нашли понимание, нас пустили на комплекс «Заря». У нас есть спортивная база и ничего не мешает развиваться. С понимание отнесся директор стадиона, ведь это имидж города. Услышав, что это олимпийский вид спорта, нам сразу разрешили, - прокомментировал Илья Зелинский, президент регбийного клуба «Корабел».

Фото предоставлены рекламным агентством «Wizard», фотограф Павел Кошковский:

В воскресенье, 30 мая, МФК «Николаев» на домашней арене обыграл «Волынь» со счетом 2:1.