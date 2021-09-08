Во вторник, 7 сентября, историк и редактор интернет-проекта «Историческая правда» Вахтанг Кипиани презентовал в Николаевской научно-педагогической библиотеке новый сборник «Країна жіночого роду».

Об этом сообщают НикВести.

В книге «Країна жіночого роду» собраны 26 историй о выдающихся женщинах Украины прошлого века. Вахтанг Кипиани является составителем сборника. По словам журналиста, истории опубликованные в книге собирались на протяжении 10 лет. Каждая публикация — это рассказ о женщине, которая реализовалась в определенной сфере. Это врачи, учительницы, участницы национально-освободительного движения, политзаключенные, журналистки, военные, культурные деятели. Среди них — уникальное интервью Квитки Цисык, разговор с исследовательницей женского движения Мартой Богачевской-Хомяк, статьи о докторе медицины Розалии Лифшиц-Винниченко, рассказ о подпольщице второй мировой войны Ирине Тимочко-«Христе», воспоминания матери Георгия Гонгадзе.

Вахтанг Кипиани отметил, что среди 26 авторов равное количество женщин и мужчин. Общий тираж сборника составляет две тысячи экземпляров.

— Хотя я специально так не делал, но у нас получился такой гендерный баланс, — сказал Вахтанг Кипиани.

В комментарии корреспонденту НикВести по поводу Николаева, Вахтанг Кипиани отметил, что город в развитии немного тормозится. Журналист подчеркнул, что в этом виноваты не только местные власти, но и сами горожане, потому что развитие города требует совместных усилий. По его словам, город для него не является чужим, ведь здесь журналист учился, и в Николаеве проживает часть его семьи.

— Николаев не похож на другие города, но и ничем примечательным, как например Одесса или Львов, не отличается. Он просто другой. Меня многое с ним связывает, поэтому я не могу его оценивать как-то нейтрально или рассказать о нем что-то как турист. Я прошелся по Соборной, нет уже много книжных магазинов. Площадь изменилась. Нет просто какой-то уникальности — подчеркнул Вахтанг Кипиани.

Вахтанг Кипиани считает, что поднятие вопроса исторических ценностей, событий и личности, могло бы помочь в развитии туризма в Николаеве. По его словам это должны быть крупные и долгосрочные проекты, чтобы людям был смысл приезжать ради них в город.

В конце презентации Вахтанг Кипиани подписывал экземпляры сборника и фотографировался со всеми желающими. Мероприятие посетило около полусотни человек.

Организатор встречи — директор Научно-педагогической библиотеки Константин Картузов отметил, что книги Вахтанга Кипиани пользуются спросом у местных жителей.

— Книги Вахтанга сейчас в тренде. Они вызывают огромный интерес у наших читателей. Даже неважно, какая тема книги. Люди слышат об очередной выпущенной книге и хотят ее прочесть. Это здорово, ведь важно, чтобы люди изучали собственную историю, — сказал Константин Картузов.

Константин Картузов добавил, что сборник «Країна жіночого роду» уже есть в нескольких библиотеках Николаева.

Напомним, в начале августа журналист Вахтанг Кипиани показал фото единственного экземпляра газеты «Снигиревский вестник», написанный от руки местным руховцем Иваном Лещиком в июле 1991 года, — за месяц до провозглашения Независимости Украины.