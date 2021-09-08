Паломники-хасиды, вечером, 8 сентября, после празднования Нового года по иудейскому календарю — Рош ха-Шана — начали уезжать из Умани в страны постоянного проживания.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

— Грубых правонарушений в течение этих дней не допущено. Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали уезжать из города Умань в страны постоянного проживания, — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолия Серединского, сейчас происходит завершающий этап празднования Рош ха-Шана.

— В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Имеем два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществами, похожими на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань, — сообщил Анатолий Серединский.

Он также заявил, что для обеспечения правопорядка во время отбытия паломников усиленные патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы, также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усилены меры безопасности в аэропортах.

— В целом благодаря слаженной работе ГСЧС, полиции, Нацгвардии и миграционной службы мы минимизировали любого рода провокации и правонарушения во время пребывания паломников на территории города Умань, — сказал Анатолий Серединский.

По словам пресс-офицера полиции Израиля Михаэля Зингермана, украинские и израильские полицейские сработали профессионально, четко и эффективно.

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать правопорядок в районе паломничества.

Фоторепортаж

Фоторепортаж Игоря Ткаченко, Укринформ