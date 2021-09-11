11 сентября на территории стадиона в парке Победы прошел благотворительный забег, участниками которого стали дети с инвалидностью.

Об этом сообщают НикВести.

Главной целью спортивного мероприятия был сбор средств для приобретения специальных беговых колясок для детей с осложнениями опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом (ДЦП), а также их социализация.

Всего в забеге приняли участие около 45 человек, среди них — 15 детей. Присоединиться к забегу мог каждый желающий, в том числе и онлайн.

Участники бежали три дистанции: 800 метров, 2 и 5 километров. На финише каждый получил памятную медаль.

Организаторами забега выступила николаевская платформа «МрійДій» и беговой клуб из Киева «Рука об руку». За время соревнований организаторы собрали 33 тысячи гривен. Стоимость одной беговой коляски составляет около 40 тысяч гривен. По словам организаторов, за год планируют приобрести 10 колясок.

Представитель клуба «Рука об руку» Максим Михальков рассказал, что для забега спортсмены специально привезли из Киева четыре коляски. По его словам такие коляски покупают в Великобритании и используют для тренировок детей с инвалидностью.

— В таких колясках дети могут с комфортом сидеть 2-3 часа. Там есть специальная амортизация. Поэтому спортсмены могут принимать участие с такими колясками даже в марафонах, — сказал Максим Михальков.

Максим Михальков добавил, что их клубу в Киеве уже два года. Там тренируются около 10 детей с инвалидностью, с которыми занимаются 30 волонтеров.

— Подобный проект в другом городе столичный клуб реализовывает впервые. Но мы хотим расширять эту практику и чтобы больше людей присоединилось к этому проекту, — резюмировал Максим Михальков.

Мероприятие также посетила известная николаевская спортсменка Анна Куркурина и депутат Николаевского городского совета Юрий Степанец.

Юрий Степанец принял участие в самом забеге, проехав дистанцию 800 метров. Депутат отметил, что не впервые участвует в подобных соревнованиях, а также анонсировал новый проект в городе, с помощью которого он хочет привлечь внимания своих коллег к доступности передвижения людей с инвалидностью по городу.

— Где-то в конце сентября мы сделаем не «бег без барьеров», а езду с барьерами. Я хочу пригласить всех депутатов Николаевского городского совета и других местных чиновников. Мы предложим им пересесть в коляски для людей с инвалидностью, дадим задания и попросим проехаться по центру города, — поделился Юрий Степанец.

Фоторепортаж

Напомним, в марте на заседании межведомственной рабочей группы Кабинета министров с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и первой леди Елены Зеленской прошла презентация предложений к проекту Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.