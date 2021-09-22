21 сентября в Центральной библиотеке имени М.Л. Кропивницкого в Николаеве актриса и писательница Анастасия Клюфас презентовала книгу о своем 435-дневном путешествии «Подих мандрів».

Об этом сообщают НикВести.

Анастасия Клюфас родилась на Одесщине. Писательница пять лет проработала во Львовском театре имени Марии Заньковецкой. В 2018 году у Анастасии закончилс контракт, тогда ее муж — Александр, предложил путешествовать по Азии.

Каппадокия, Турция. Фото Facebook Игоря Клюфас

По словам Анастасии Клюфас, она некоторое время еще проработала в театре, чтобы заработать на поездку. В 2019 году супруги отправились во всемирное путешествие, не имея определенного плана. За 435 дней супруги объездили 6 стран: Непал, Лаос, Камбоджу, Индонезию, Мьянму и Турцию. В конце 2020 года Анастасия и Александр вернулись в Украину. Супруги отмечают, что прервать путешествие вынуждены были из-за всемирной пандемии.

Писательница рассказала, что во время путешествия она вела дневник. Так, у Анастасии появилась идея написать книгу о своем опыте.

Книга является дневником писательницы, который она вела во время путешествия. Фото Facebook Анастасии Клюфас

— Мы с мужем самостоятельно организовали путешествие. У нас не было четкого плана, какая страна станет следующей. Всюду люди были к нам приветливы, однако, в начале пандемии мы как раз путешествовали по отдаленным селам Мьянмы и некоторые люди боялись нас пускать переночевать. Первым зараженным коронавирусом в этой стране стала женщина-гид, а мы как раз отказались от сопровождающих и сами проходили маршрут. В тот день нас подвез один местный мужчина, которой сразу нам дал маски и антисептик, — вспоминает Анастасия Клюфас.

Анастасия и Игорь Клюфас на горе Калапатар с видом на Эверест. Фото Facebook Анастасии Клюфас

Анастасия и Игорь Клюфас начали свое путешествие с попыткми покорить Эверест в Непале. В книге Анастасия рассказывает как они со супругом проплыли семикилометровый путь в пещеру Конг Лор в Лаосе, посетили храмовый комплекс Ангкор Вату в Камбодже, пересекли экватор во время сезона дождей, а также о том, как путешествовать во время карантина в Мьянме. В книге есть QR-коды с фотографиями и видео, снятыми супругами во время поездки.

Бали. Фото Facebook Анастасии Клюфас

— Эта книга больше обо мне и собсвенных открытиях, которое были во время путешествия. Мой муж Александр вел свой отдельный блог с конкретными советами для туристов. Мы оба уволились со своих работ и реализовали нашу мечту. Первая миссия книги — зафиксировать момент путешествия, погружение в свободу, жизнь без «нужно», вторая — рассказать о трансформации себя до и после. Ну и третья — вдохновить читателей путешествовать, — сказала Анастасия Клюфас.

Анастасия Клюфас добавила, что в среднем проживание в Азии стоило путешественникам около тысячи долларов США: с учетом еды, авиабилетов и ночлегов. В планах у супругов путешествие в Европу.

Анастасия Клюфас

Игорь Клюфас

Напомним, альпинистка родом из Николаева Юлия Зи рассказала о своем восхождении на одну из самых высоких вершин в мире — гору Броуд-Пик, высота которой составляет 8051 метр над уровнем моря.