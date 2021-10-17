В субботу, 16 октября, николаевский киборг Александр Терещенко презентовал в Центральной городской библиотеке имени М.Л. Кропивницкого вторую книгу под названием «Жизнь после 16:30. Семь лет спустя».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Второе издание Александра Терещенка является продолжением его первой книги «Жизнь после 16.30», изданной в начале 2019 года. И первую, и вторую книгу выдало издание Ирины Гудым.

Во второй части николаевский ветеран пишет о внутренних проблемах людей, которые прошли войну на востоке Украины. Автор рассуждает на страницах книги о возможности преодолеть депрессию и воспринимать себя в реалиях времени. В книге собраны 40 рассказов киборга.

Вторую книгу Александр Терещенко изначально презентовал в Киеве и во Львове, также он планирует сделать это еще в Одессе и Днепре.

— Каждый рассказ это езид из жизни, который меня чему-то научил. Это некая мораль, которая может быть чем-то полезна и читателю. Я не не имею намерений вызывать сочувствие. Эта книга не упрек не благородному обществу, нет. Это рассказ человека, который сделал осознанный выбор и пытается быть счастливым после ранения, — сказал Александр Терещенко.

Александр Терещенко отметил, что посвятил книгу члену Национального союза писателей Украины Владимиру Пучкову, который был наставником для киборга, а также своим родным и близким.

Презентацию книгу посетили: начальник управления культуры и охраны культурного наследия городского совета Юрий Любаров, вице-мэр Николаева по вопросам ветеранов Юрий Степанец, ветеран АТО и художник Геннадий Молчанов, ветеран АТО и общественный деятель Олег Кравец, руководитель Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Никита Плеханов, а также сослуживцы киборга, волонтеры и горожане.

Модератором презентации был николаевский журналист, волонтер Владимир Лысюк.

журналист, волонтер Владимир Лысюк

Слева-направо: волонтеры Юлия и Лидия Немлий

руководитель Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Никита Плеханов

ветеран АТО и общественный деятель Олег Кравец

Слева-направо, ветераны АТО: художник Геннадий Молчанов и вице-мэр Николаева Юрий Степанец

Крайний по центру - начальник Управления культуры и охраны культурного наследия городского совета Юрий Любаров

Напомним, в конце июля 2014 года Александр Терещенко добровольцем ушел на войну. В зоне АТО он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время обороны Донецкого аэропорта от разрыва гранаты он получил тяжелые ранения и спас четырех сослуживцев. За проявленный героизм Александр Терещенко награжден орденом «За мужество» III степени и почетным знаком ордена «Народный Герой Украины».

В начале 2019 года был назначен заместителем министра по делам ветеранов Украины. В марте 2020 года, Александр Терещенко написал заявление об отставке с должности.