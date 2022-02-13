В пятницу, 11 февраля, в николаевском ресторане «Филижанка» прошла пресс-конференция в рамках проекта «WINE V-NET. Винодельческая вертикальная сеть между Италией и Украиной».

Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что проект совместно реализуется Агропродовольственным и биоэкономическим кластерным агентством PARCO AGROALIMENTARE FVG (Agrifood FVG) и Украинской Ассоциацией Центров Поддержки Бизнеса (УАЦПБ) (Центр Поддержки Бизнеса) в рамках EU4Buss Connecting Companies (EU4BCC) для создания рабочих мест в странах Восточного партнерства.

Проект создан, чтобы способствовать качественному росту малых и средних предприятий ЕС и стран Восточного партнерства на международных рынках. Это будет осуществляться путем интеграции инструментов, технологий и знаний в области виноградарства, а также продвижения целевых стратегий. Это, к примеру, экспортный маркетинг вина, экспортный цифровой маркетинг для конкурентоспособного развития интернационализации МСП в отраслевой перспективе.

Указано, что проект подразумевает два обучающих визита в Украину и Италию, цель которых — поддержка МСП в поиске международных партнеров, иностранных производителей, поставщиков продукции и услуг, также дистрибьюторов винной отрасли для развития продуктивного и коммерческого сотрудничества.

— Отдельный компонент программы — участие украинских виноделов в Международной выставке вин и спиртных напитков VINITALY Verona 2022 года, — добавили в публикации.

Партнеры программы запустят ряд новых услуг для отраслевых МСП:

цифровой экспортный маркетинг;

цифровые инструменты для продвижения МСП; экспортный план с каналами дистрибуции;

продвижение МСП на рынках ЕС.

— Проект также будет поддерживать профильные ассоциации в развитии деятельности международного сотрудничества в применении новых бизнес-моделей, основанных на «умной агрегации» продуктов, а также будет способствовать внедрению ноу-хау, передового опыта и технологий в процессе производства и упаковки, особенно в направлении filiera (цепь поставок, — прим.), — добавили организаторы.

Инициатива продлится с января по апрель 2022 года.

Напомним, в конце сентября 2021 года депутаты Николаевского областного совета поддержали вопрос внесения изменений в Программу окружающей среды, которыми предусмотрено 400 тысяч гривен на проведение Всеукраинского форума виноделия.

Фоторепортаж

Автор: Виктор Аджамский