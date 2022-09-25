У центров «ЯМариуполь» в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе собрались участники мероприятия с сине-желтыми флагами и четким сигналом мира – Мариуполь был, есть и будет украинским, сообщает Мариупольский городской совет.

Указывается, что большинство мариупольцев, а это более 200 тысяч человек, выехали на подконтрольную территорию Украины. И они уже сделали свой выбор. Каждый участник – мариупольцы со своей историей выживания в блокадном городе. Российские оккупанты принесли в их дом войну, разрушение, смерть.

— Мариуполь – это Украина! Был, есть и будет! Сегодня тысячи мариупольцев говорят. И это подлинный голос нашего города. Сотни тысяч семей ждут освобождения родного города от оккупантов и возвращения домой. Так и будет!, – сказал Вадим Бойченко.

В оккупированном городе до сих пор остаются люди по разным причинам, но они ждут ВСУ и верят в Украину. Не могут об этом свободно говорить из-за опасности, отмечается в сообщении.

Фото: Мариупольский городской совет