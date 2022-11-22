Вчера, 21 ноября, в Николаев с рабочим визитом прибыли главы иностранных дипломатических миссий 20 стран, чтобы обсудить ситуацию в регионе.

Иностранных гостей встретили начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и Николаевский городской голова Александр Сенкевич, сообщает пресс-служба ОВА.

В частности, в Николаева прибыли Чрезвычайные и Полномочные Послы: Бартош Цихоцкий (Польша), Давлатали Назризода (Таджикистан), Валериу Киверь (Молдова), Георге Закарашвили (Грузия), Рикардо Лопес-Аранда Хагу (Испания), Оления Джамич (Хорватия), Тобиас Тиберг (Швеция), Гайк Торосян (Армения), Драгица Понорац (Черногория), Матти Маасикас (ЕС), Ягмур Ахмет Гюльдере (Турция), Томаж Менцин (Словения), Йеннес Молл.

Также город посетили Временно поверенные по делам Сабир Рзаев (Азербайджан), Лина Темистоклеус (Кипр), Эммануил Андрулакис (Греция), Грегоре-Мариан Малеа (Румыния), заместитель Главы Миссии Бенжамен Рориг (Франция) и Первый Секретарь Сринов.

Виталий Ким и Александр Сенкевич показали представителям других государств поврежденные и разрушенные в результате попадания российских боеприпасов объекты.

— Почтенные гости посетили Черноморский национальный университет имени П. Могилы. Ректор учебного заведения Леонид Клименко подробнее рассказал о последствиях нанесенных по университету ракетных ударов. Также иностранные гости осмотрели поврежденные здания Николаевской гимназии №2, где директор Владимир Федоренко сообщил о нанесенном ущербе, и Николаевского академического драматического театра. От руководителя заведения Артема Свистуна главы миссий узнали о результатах вражеского обстрела и как театр продолжает работать во время войны, говорится в сообщении.

Представители дипмиссии также осмотрели и другие объекты, пострадавшие из-за российских обстрелов. В частности, здание Николаевской областной военной администрации, жилые дома, объекты инфраструктуры, музей и т.д.

— По результатам рабочего визита было проведено совещание по текущей ситуации в Николаеве и области. Где рассмотрели вопросы потребностей населения, электро и водоснабжения, восстановление поврежденной и разрушенной инфраструктуры, – рассказали в ОВА.

Во время личного общения начальник Николаевской ОВ Виталий Ким подробно рассказал о ситуации в регионе с начала полномасштабного вторжения войск РФ. В частности, о количестве пострадавшего гражданского населения, поврежденных объектах и их восстановлении.

Также Виталий Ким выразил надежду, что плодотворное сотрудничество принесет только положительные результаты жителям Николаевской области.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич и министр по делам международного развития Дании Флемминг Меллер Мортенсен подписали меморандум о сотрудничестве.

В начале августа министр развития Дании сообщал о готовности выделить Николаеву сумму в 100 миллионов крон.