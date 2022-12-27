В Николаеве проходит новогодняя благотворительная выставка-аукцион, где представлены работы 30 мастеров со всей области. Экспозиция создана для сбора средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сюжете телеканала НИС-ТВ.

Отмечается, что на выставке представлено более 250 оригинальных изделий.

— Мастера Николаева и области вышли с инициативой сделать не просто новогоднюю выставку, которая у нас ежегодно проходит, а сделать именно аукцион в поддержку наших воинов ВСУ. Тем более, у нас очень много работ, и они такие патриотические. Мы уже проводили фестиваль в поддержку ВСУ, мастера участвовали в международной выставке, фестиваля ремесел в Германии. А сегодня мы собрали именно здесь, потому что именно в канун новогодних праздников хотелось бы, чтобы люди могли вдохновить себя на новогоднее настроение, приобрести какие-то подарки своим родным и коллегам и тем самым поддержать мастеров и наших воинов ВСУ, - сказала директор Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы Наталья Баштова.

Организатором благотворительности стал областной центр народного творчества и культурно-образовательной работы. Несмотря на ежедневные обстрелы города и активные боевые действия в области мастера не сидели, сложа руки. Отвлекались от войны и творили, так что охотно предоставили свои работы для благородной цели.

— Сегодня есть возможность убедиться, какая Николаевщина талантлива… Николаевцы — это герои, и недаром город Николаев — это город-герой. Поэтому мы не только пережили трудные времена, я надеюсь, что самые трудные мы пережили, а мы еще и творили и вдохновляли других, – сказала начальница управления культуры Николаевской ОВ Елена Буберенко.

На выставке-аукционе представлены современные патриотические изделия: елка несокрушимости и игрушки, патриотические брелоки, украинские обереги и рождественские веночки, изделия из соломы, роспись по дереву, витинанки, новогодние куклы.

Будет работать выставка работ до 10 января, по адресу город Николаев, улица Адмиральская, 41.

Фото: Игорь Ермолаев