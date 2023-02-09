В Мариинском парке Киева был демонтирован памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава рабочей группы и заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов отметил, что за последние годы было около десятка попыток разрушить или повредить памятник.

— Кроме того, три года назад была петиция на сайте Киевского городского совета о демонтаже этого памятника и очень быстро набрала более 10000 голосов. Что тоже говорит о свободе киевлян. Процесс уборки таких памятников из публичного пространства не происходит так быстро, как нам хотелось бы, но мы, в отличие от России, – правовое государство, где уважают законы, поэтому сейчас, когда у нас есть на это юридическое право, мы убираем остатки тоталитаризма из публичного пространства нашей столицы, – добавил он.

«Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Один из 4-х командующих советскими фронтами, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Он активно участвовал в войне против остатков армии УНР, повстанцев Холодного Яра, судьба которых сложилась трагически. Больше Ватутин «прославился» во время Второй мировой войны. Его неумелое, а иногда просто убийственное руководство войсками, а он командовал в том числе и фронтами, приводило к огромным потерям среди личного состава», - отметили в КГГА.

Ранее в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову, расположенному на углу улицы Олеся Гончара и улице Михаила Коцюбинского в Шевченковском районе.

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Фото: Олег Богачук