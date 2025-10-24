  • пʼятниця

Дати пластику друге життя: у Миколаївському зоопарку пройшла екологічна акція

До Дня Чорного моря у Миколаївському зоопарку відбулася традиційна екологічна акція зі збору пластикових кришечок на подальшу переробку. Усі кошти, отримані від продажу виробів із цього пластику, спрямують на допомогу Збройним силам України.

На місці події побувала репортерка видання «МикВісті».

Збір пластику у Миколаївському зоопарку проходить уже не перший рік. Екологічну традицію започаткувала благодійна організація «Кінбурн», встановивши спеціальну скульптуру у формі великої залізної рибки, в якій небайдужі миколаївці та гості міста можуть залишати непотрібні кришечки від пляшок. Подібну конструкцію раніше встановили й на Кінбурнській косі.

Як зазначають організатори, головна мета проєкту — залучити і дітей, і дорослих до сортування сміття та виховати у них бережне ставлення до природи, особливо до морських мешканців. Також усі кошти, отримані від продажу переробленого пластику, передадуть на допомогу українським захисникам.

— Традиційно в останні тижні жовтня ми проводимо цю акцію з юнатами зоопарку. Ми даємо цим кришечкам друге життя – перенаправляємо їх на вторинну переробку. Останні роки отриманні (від переробки – ред.) кошти ми відправляли на допомогу ЗСУ. Так і має бути. Цим заходом ми хочемо приділити увагу до проблем Чорного моря і сформувати екосвідомость в молодшого покоління містян та гостей Миколаєва, — розповів голова ГО «Кінбурн» Микола Грубий.

За його словами, пластик із кришечок — це цінний матеріал із широкими можливостями використання. Проте наразі в Миколаєві немає підприємств, які б займалися його переробкою.

— Взагалі цей пластик є досить хорошим матеріалом — у нього багато спрямувань. Ці кришечки, які перероблюють підприємства Одещини та Дніпропетровщини, йдуть на сувеніри, лавки, тротуарну плитку. Це все потім продають і перераховують кошти на соціальні потреби. У Миколаєві на жаль поки нема такого, — наголосив Микола Грубий.

До екологічно-просвітницької акції долучилися й юні натуралісти зоопарку та їхні батьки. Одна з учасниць, школярка Вероніка, поділилася своїми враженнями.

— Сьогоднішній захід є важливим, тому що ми коли збираємо кришки — ми не забруднюємо природу, зокрема менше стає саме забрудненого повітря, — наголосила дівчина.

Вона розповіла, що ресайклінг є важливою частинною і її повсякденного життя.

— Ми (вдома — ред.) сортуємо сміття, відносимо його на відповідні сміттєві баки. І коли в школі були, теж проводили такі важливі екологічні заходи, — розповіла Вероніка.

Загалом під час цьогорічної акції вдалося зібрати близько 250 кілограмів пластику.

Детальніше про те, в якому стані зараз знаходиться окупована Кінбурнська коса та чи має вона шанс на відновлення після війни читайте у статті «МикВісті»: «Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?».

