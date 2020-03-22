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Российский телеканал «Москва 24» взял интервью у «коронавируса». Журналистка Полина Ермолаева задала вопросы человеку в соответствующем костюме, видеозапись была размещена на странице канала в Twitter.
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Российский телеканал «Москва 24» взял интервью у «коронавируса». Журналистка Полина Ермолаева задала вопросы человеку в соответствующем костюме, видеозапись была размещена на странице канала в Twitter.