Организация Объединенных Наций планирует создать специальный фонд для поддержки лечения людей, зараженных коронавирусом.

Об этом в понедельник, 23 марта, заявила министр иностранных дел Норвегии Эриксен Сорейде, передает Громадське.

«Фонд под эгидой ООН с участием многих доноров устранит неопределенность для наших партнеров и поможет усилить эффективность мероприятий (по противодействию коронавирусу — ред.)», — сказала Эриксен Сорейде.

Она уточнила, что фонд будет оказывать помощь развивающимся странам со слабой системой здравоохранения, а также решать вопросы долгосрочного характера, связанные с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Руководительница МИД Норвегии добавила, что ООН может объявить о создании фонда уже в течение этой недели.

Ранее сообщалось, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.