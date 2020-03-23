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Организация Объединенных Наций планирует создать специальный фонд для поддержки лечения людей, зараженных коронавирусом.
Об этом в понедельник, 23 марта, заявила министр иностранных дел Норвегии Эриксен Сорейде, передает Громадське.
«Фонд под эгидой ООН с участием многих доноров устранит неопределенность для наших партнеров и поможет усилить эффективность мероприятий (по противодействию коронавирусу — ред.)», — сказала Эриксен Сорейде.
Она уточнила, что фонд будет оказывать помощь развивающимся странам со слабой системой здравоохранения, а также решать вопросы долгосрочного характера, связанные с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Руководительница МИД Норвегии добавила, что ООН может объявить о создании фонда уже в течение этой недели.
Ранее сообщалось, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Организация Объединенных Наций планирует создать специальный фонд для поддержки лечения людей, зараженных коронавирусом.
Об этом в понедельник, 23 марта, заявила министр иностранных дел Норвегии Эриксен Сорейде, передает Громадське.
«Фонд под эгидой ООН с участием многих доноров устранит неопределенность для наших партнеров и поможет усилить эффективность мероприятий (по противодействию коронавирусу — ред.)», — сказала Эриксен Сорейде.
Она уточнила, что фонд будет оказывать помощь развивающимся странам со слабой системой здравоохранения, а также решать вопросы долгосрочного характера, связанные с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Руководительница МИД Норвегии добавила, что ООН может объявить о создании фонда уже в течение этой недели.
Ранее сообщалось, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.