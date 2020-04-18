Национальная полиция проверит, причастен ли бывший руководитель пресс-службы Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко к видео, где «фура сбивает Владимира Зеленского».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

На момент обнародования ролика, руководителем пресс-службы АП был Андрей Жигулин. В решении суда говорится, что следствие по этому делу продлили до 11 июля, чтобы отработать причастность к предполагаемому преступлению бывшего руководителя Главного департамента информационной политики Администрации президента и его коллег.

Отмечается, что решение, необходимо ли проводить допросы и обыски, будет принято по результатам отработки вероятной причастности к преступлению.

Также в период до 11 июля рассчитывают исследовать, имеются ли в действиях Жигулина признаки преступления.

Кроме того, в решении суда говорится, что эксперт, который исследовал видео, «не обнаружил в нем признаков пропаганды культа насилия и жестокости».

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.