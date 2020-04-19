В Иране могут позволить посещать мечети через две недели, решение на время Рамадана будут принимать позже.

Об этом в ходе заседания правительства заявил лидер Ирана Хасан Рухани, отметив, что мечети и святые места в Иране останутся закрытыми, по крайней мере, до 4 мая, для того, чтобы сдержать быстро распространяющуюся вспышку COVID-19.

– Мечети и религиозные центры будут закрыты в течение следующих двух недель … Решения о собраниях во время (священного для мусульман месяца Рамадан, - прим.) будут приниматься на следующей неделе, – сказал Рухани.

Отметим, месяц Рамадан отмечается мусульманами в этом году с 23 апреля по 23 мая.

Ранее в Иране, в субботу, 18 апреля, частично возобновили работу предприятия с низким уровнем риска – магазины, фабрики и мастерские. Вместе с тем, школы и университеты остаются закрытыми, также был введен запрет на проведение культурных, религиозных и спортивных мероприятий.

Напомним, после получения заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний иранец.