После получения заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний иранец.

Об этом заявил в воскресенье глава университета медицинских наук города Бам Аббас Аббасзаде, передает ТАСС.

«Выздоровел самый старый больной, у которого был коронавирус. Ему 91 год, и сегодня он был выписан из больницы в городе Бам», - скзал медик.

По словам Бам Аббас Аббасзаде, «пациент также страдает сердечной недостаточностью, гипертонией и астмой».

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 13938 человек, зарегистрированы по меньшей мере 724 летальных исхода.

Напомним, что Кабинет Министров Украины объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.

Меры безопасности вводятся и в Николаеве. В частности, образовательные учреждения ушли на карантин, а общественный транспорт будет дополнительно дезинфицироваться.

Напомним, что 12 марта в Министерстве здравоохранения подтвердили два новых случая коронавируса в Украине.