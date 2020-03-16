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После получения заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний иранец.
Об этом заявил в воскресенье глава университета медицинских наук города Бам Аббас Аббасзаде, передает ТАСС.
«Выздоровел самый старый больной, у которого был коронавирус. Ему 91 год, и сегодня он был выписан из больницы в городе Бам», - скзал медик.
По словам Бам Аббас Аббасзаде, «пациент также страдает сердечной недостаточностью, гипертонией и астмой».
Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 13938 человек, зарегистрированы по меньшей мере 724 летальных исхода.
Напомним, что Кабинет Министров Украины объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.
Меры безопасности вводятся и в Николаеве. В частности, образовательные учреждения ушли на карантин, а общественный транспорт будет дополнительно дезинфицироваться.
Напомним, что 12 марта в Министерстве здравоохранения подтвердили два новых случая коронавируса в Украине.
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После получения заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний иранец.
Об этом заявил в воскресенье глава университета медицинских наук города Бам Аббас Аббасзаде, передает ТАСС.
«Выздоровел самый старый больной, у которого был коронавирус. Ему 91 год, и сегодня он был выписан из больницы в городе Бам», - скзал медик.
По словам Бам Аббас Аббасзаде, «пациент также страдает сердечной недостаточностью, гипертонией и астмой».
Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 13938 человек, зарегистрированы по меньшей мере 724 летальных исхода.
Напомним, что Кабинет Министров Украины объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.
Меры безопасности вводятся и в Николаеве. В частности, образовательные учреждения ушли на карантин, а общественный транспорт будет дополнительно дезинфицироваться.
Напомним, что 12 марта в Министерстве здравоохранения подтвердили два новых случая коронавируса в Украине.