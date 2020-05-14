В Организации Объединенных Наций считают, что пандемия коронавируса может спровоцировать кризис психического здоровья в мире.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Радио Свобода.

По его словам, защита физического здоровья является первоочередной задачей в первые месяцы пандемии, но психическое здоровье будет важной составляющей выздоровления.

— Проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность, является одной из крупнейших причин несчастий в нашем мире. После десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психическому здоровью, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи дополнительной психическим стрессом. Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия продолжат влиять на людей, - сказал Антониу Гутерреш.

Он добавил, что многие люди боятся, того, что они или их близкие заразятся или умрут, а физическое дистанцирование добавляет стресса. Кроме того, люди сталкиваются с экономическими потрясениями, потеряв или рискуя потерять свои доходы и средства к существованию. ООН предупреждает, что это может привести к самоубийствам.

Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, также находятся в стрессовой ситуации. В нескольких странах самоубийства совершили именно медицинские работники.

Также кризис сказывается на детях — социальная изоляция, перерыв в учебе, стресс в семье и неуверенность относительно будущего.

Напомним, в Всемирной организации здравоохранения заявили, что на взятие под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19, может потребоваться до пяти лет.