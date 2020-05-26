В китайском Ухане было выполнено 6,5 миллиона тестов на коронавирус за 9 дней.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

В Ухане за 9 дней было проведено более 6,5 миллиона новых тестов на коронавирус. По данным государственных СМИ Китая, власти проводят масштабное тестирование для предотвращения второй волны COVID-19.

Только в пятницу провели 1,47 миллиона тестов, согласно данным китайского телеканала CCTV.

Кампания по широкомасштабному тестированию началась после того, как было зарегистрировано новых 6 случаев.

Власти Китая сообщили, что с 15 по 23 мая были отобраны пробные образцы мазков у 9,5 миллиона жителей, что составляет более 80% от общей численности населения города с населением 11 миллионов.

Массовое тестирование выявило 198 бессимптомных случаев. Кампанию по тестированию местные власти окрестили «10-дневной битвой».

Небольшая вспышка в Ухане – это первый повторный всплеск заражений после ослабления карантина 8 апреля.

Напомним, что в Украине состоянием на утро 26 мая зафиксировано 21 тысячу 584 случая коронавируса COVID-19, из которых 644 — летальные, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели.