Мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен, что Служба автомобильных дорог области не убирает прибордюрную территорию дорог, находящихся на балансе ведомства.

Об этом он сказал во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

По словам городского головы, из-за ненадлежащего ведомством содержания дорог, песок на прибордюрной территории в несколько метров растянулся на проезжую часть.

— Вчера были люди из Киева, отдыхали в кафе Scorini, позвонили мне и сказали: «Можно тут убрать прибордюрную территорию, Александр Федорович?». Я спросил, что там, а они ответили: «Тут у вас пляж, песок метра на два выходит на дорожное полотно и метров 10 в длину». Я спросил, а в каком именно месте — они указали, что в том месте, где обслуживает Служба автомобильных дорог. На той части перекрестка нет, а на этой уже целый Намыв образовался, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город. После, Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе. После чего исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Владислав Невеселый обвинил Александра Сенкевича в плохом исполнении обязанностей мэра Николаева и нежелании решать проблемы горожан.

Также, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев выразил мнение, что Служба автомобильных дорог области не занимается ремонтом дорог в городе, превращая 5 сантиметров ям в 20.

Помимо этого, Александр Сенкевич считает, что руководство Службы автомобильных дорог в области должно предоставить фото и показать, как содержаться городские дороги, находящиеся на их балансе.

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый ответил на обвинения мэра Николаева о том, что САД не убирает дороги города, и объяснил это тем, что фирмы-подрядчики не всегда выполняет полученные от САД задания по уборке.

Также, Александр Сенкевич указал на ненадлежащее содержание дорог в городе, находящихся на балансе Службы автомобильных дорог области, заявив, что после праздников пойдет сажать на них картошку. В ответ на это Владислав Невеселый посоветовал мэру «пособирать урожай по своим тротуарам».

После этого, мэр Николаева обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислава Невеселого. По мнению Владислава Невеселого, городской голова таким образом пытается бороться с ним, так как увидел врага в его лице. Чиновник также отметил, что Александр Сенкевич до сих пор не ответил на приглашение о проведении рабочей встречи.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о планах провести совещание с участием главы Службы автодорог области Владислава Невеселого и «под камеры» поговорить «обо всем».