В Николаевской молодёжной организации «Оппозиционная платформа — «За життя» инициируют восстановление памятника погибшим во Второй мировой войне воинам в селе Нечаянное.

Об этом у себя на странице в Facebook написала руководитель молодежной Николаевской областной организации «ОПЗЖ»Наталья Хорошевская.

— Уважаемые коллеги по партии, бизнесмены, фермеры и просто неравнодушные жители, которые понимают весь подвиг и самопожертвование погибших, защищавших нашу землю от фашистов! Уже больше месяца в селе Нечаянном разбит памятник защитникам родины. Народный депутат этого округа Пасичный вообще даже представления не имеет, что происходит на его округе. Человек занят футболом. Губернатор проводит очередные совещания у себя в кабинете. Глава облсовета Москаленко то устраивает митинги «ні капитуляції», то защищает Порошенко. В общем, власти некогда заниматься их прямыми обязанностями, - пишет Наталья Хорошевская.

При этом она призвала жителей села совместными силами привести в порядок территорию, где на сегодняшний день находится разрушенный памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне.

— Поэтому я прошу всех неравнодушных людей о помощи в восстановлении этого монумента защитникам родины в селе Нечаянное, так как лежат осколки с фамилиями защитников, по которым больше месяца топчутся люди. Кто может личным участием в работах помочь, кто может обеспечить технику или дать прочие средства для помощи обращайтесь в личку. Без нас это, все равно, никто не сделает, а вместе мы сможем многое, - добавила Наталья Хорошевская.

Напомним, что в среду, 27 мая 2020 года, в селе Нечаянное фура снесла памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне. При этом, спустя месяц, по состоянию на 2 июля разрушенный памятник так и не привели в порядок.