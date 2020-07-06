В американском штате Айдахо над озером Кер-д'Ален столкнулись два самолета, погибшими считаются восемь человек.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

– Двое погибших были найдены в самолетах сразу после крушения. Остальные шестеро считаются мертвыми, – сообщает лейтенант Райан Хиггинс.

Следователи еще не выяснили причину столкновения самолетов и количество пассажиров в каждом из них. Затонувшие самолеты были найдены на глубине 127 футов гидролокаторами, их еще не извлекли.

– Один из них – Cessna 206, – сообщил CNN официальный представитель Федерального управления гражданской авиации Иэн Грегор.

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF — Kaitlin Knapp (@Kaitlin_Knapp1) July 6, 2020

Напомним, ранее частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, предварительно, из-за отказа двигателя.