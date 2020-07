В американском штате Айдахо над озером Кер-д'Ален столкнулись два самолета, погибшими считаются восемь человек.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Следователи еще не выяснили причину столкновения самолетов и количество пассажиров в каждом из них. Затонувшие самолеты были найдены на глубине 127 футов гидролокаторами, их еще не извлекли.

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF